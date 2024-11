«L'Università Magna Graecia di Catanzaro è in buona salute». Lo ha detto pochi giorni fa il rettore Giovanni Cuda in una conferenza stampa convocata per presentare i risultati del suo primo anno di attività alla guida dell'ateneo catanzarese.

«Dal 2014 il numero degli studenti iscritti all'Umg - ha spiegato Cuda - da circa 11mila e 12mila, nel 2023/24 l'Umg ha registrato numeri soddisfacenti nelle iscrizioni, con un'offerta formativa che include 23 corsi di laurea triennale, 5 lauree magistrali a ciclo unico, 9 lauree magistrali biennali, oltre a 15 dottorati di ricerca, 19 master di primo livello e 3 master di secondo livello. In totale si registrano circa 6mila studenti iscritti ai corsi di laurea triennali, 3.800 ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico e 1.000 ai corsi di laurea magistrali biennali».

Numeri in crescita dei quali si discuterà nella puntata di oggi di Dentro la notizia, il format di approfondimento di LaC Tv condotto da Pier Paolo Cambareri. Ospite in collegamento il rettore Giovanni Cuda.

L’appuntamento, come tutti i giorni, è alle 13 sui nostri canali: 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. Anche in streaming su LaC Play.