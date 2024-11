Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona

Il figlio del magnate del Mab di Cosenza è preoccupato per la salute di otto statue capolavoro parcheggiate da quattro anni in un deposito. Da Palazzo dei Bruzi fanno sapere che non c’è problema, sono pratiche in via di definizione come nel caso di un Sironi, il “Nudo di donna acefala seduta”. Una statua che per alcuni rappresenta al meglio l’amministrazione comunale di questi tempi.