Adriana Teti

Fa un caldo che più non si può e al Comune di Vibo non funzionano i climatizzatori. Da quanto scrivono i sindacati la dirigente ancora deve rispondere alle pressanti richieste di intervento. Gli uffici – complici le vetrate – sono preda del caldo afoso, con rischi per la salute di dipendenti e utenti, soprattutto anziani. Se aspettano ancora meglio costruire direttamente una piscina.