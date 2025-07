In occasione di una delle date più attese del tour mondiale, gli Oasis, il gruppo formato dai fratelli Gallagher, che si sono riuniti dopo 16 anni, hanno pubblicato sul loro profilo Instagram un reel tributo ai fan e come sottofondo la loro iconica “Don't Look Back in Anger”. Un montaggio emozionante di fotografie scattate durante uno dei 5 concerti previsti nella loro Manchester. Tra i volti, le mani alzate e le bandiere sventolate, spicca un frame diventato subito iconico: un fan stringe con forza un tamburello (strumento suonato da Lian durante diverse performance). Niente di particolare se non fosse per la maglietta indossata dal giovane. Si tratta di una maglietta del Catanzaro, più precisamente di re Pietro Iemmello.

Un’immagine potente, in bianco e nero, che racconta molto più di quello che si vede. Infatti, chi frequenta lo stadio Ceravolo e più in particolare la curva Massimo Capraro, avrà visto sventolare diverse volte gli striscioni con su scritto “Everything’s electric” e “You’re my wonderwall”. Frasi celebri che vanno a riprendere canzoni di Lian e Noel Gallagher. Si tratta proprio di quel ragazzo che ogni domenica va in curva a sostenere l’Us, quell’ultras delle Aquile e anche degli Oasis che ha portato a Manchester un pezzo di Calabria.