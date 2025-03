Il film dei Manetti Bros con al centro l'avventura calcistica della squadra locale è stato accolto con entusiasmo. La sala cinematografica, eccezionalmente riaperta e in attesa di essere affidata in gestione, fa registrare il tutto esaurito tutti i giorni

«Finalmente al Cinema si mettono in risalto gli aspetti positivi del nostro territorio e non solo le realtà negative». È unanime il parere degli spettatori che a Palmi hanno letteralmente preso d’assalto il Cineteatro “Manfroce” per assistere al film Us Palmese dei Manetti Bros.

La bellissima struttura in centro città sta facendo registrare il tutto esaurito ad ogni proiezione della pellicola che racconta la simpatica avventura calcistica della squadra locale dai colori neroverdi. Hanno davvero colpito nel segno, Rocco Papaleo, Max Mazzotta e gli altri attori protagonisti del film distribuito 01 Distribution e realizzato con il contributo della Calabria Film Commission. Gli spettacoli quotidiani, delle ore 17:00, 19:15 e 21:30, sono stati accolti con un entusiasmo eccezionale dalla popolazione. Ciò denota una grande voglia di Cinema e anche uno spiccato senso di appartenenza.

L’amministrazione comunale ha recentemente pubblicato un avviso per l’affidamento della gestione, della valorizzazione e della promozione del Cineteatro, completamente rinnovato nel 2022 dopo decenni di chiusura.

Il cinema ha un'importanza significativa. Non è solo un luogo di intrattenimento, ma anche uno strumento per la crescita culturale, sociale ed economica delle città. È un mezzo attraverso il quale la comunità può condividere esperienze e rafforzare i legami.

«È stato bello rivedere persone e luoghi della nostra città» raccontano con un sorriso gli spettatori dopo la visione del film che mette in risalto le bellezze paesaggistiche della zona e le qualità morali della collettività. L’opera cinematografica ha regalato risate, spensieratezza, radici, per bambini e famiglie, che hanno recuperato nel “Manfroce” uno stabile punto di ritrovo.