Quattro le persone fermate. Sequestrati beni per un valore di due milioni di euro

LOCRI (RC) - Quattro fermi e sequestri di beni per due milioni di euro. E’ il bilancio dell’operazione portata a termine stamani dalla guardia di finanza. Il blitz è stato coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia. Secondo gli inquirenti gli indagati sarebbero affiliati ad una pericolosa organizzazione criminale operante nella Locride. Usura, estorsione e pratica abusiva di attività finanziarie alcune delle accuse contestate a vario titoli ai 4 fermati.

Gli indagati. Le persone sottoposte a fermo sono: Domenico Infusini, 41 anni, Santo Rumbo, 25 anni, Isidoro Marando, 56 anni, e Davide Gattuso, 39 anni.

Le indagini. Secondo quanto emerso dalle indagini per le proprie attività illecite il gruppo avrebbe utilizzato un distributore di carburanti di Siderno di cui è titolare uno degli indagati, Domenico Infusini. La guardia di finanza ha effettuato perquisizioni e controlli a Siderno, Bianco, Mammola e Grotteria. Uno dei fermati era in possesso di un biglietto aereo che secondo gli investigatori doveva consentire all'uomo di espatriare per evitare problemi con la giustizia.