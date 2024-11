Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Giuseppe Pilato, marito e presunto autore dell’omicidio di Mary Cirillo avvenuto lo scorso 18 agosto a Monasterace

REGGIO CALABRIA - Giuseppe Pilato si e' avvalso della facolta' di non rispondere. E' terminato da qualche ora l'interrogatorio davanti al gip del 30enne che tre giorni fa si e' costituito ai Carabinieri del Gruppo Locri che lo cercavano quale presunto autore dell'omicidio della moglie, Mary Cirillo di 31 anni, avvenuto a Monasterace, nel Reggino, nel pomeriggio dello scorso lunedi' 18 agosto. L'uomo non ha risposto alle domande del giudice, rimanendo in silenzio. (ab)