Gli uomini della Polizia di Stato hanno recuperato un anziano disperso nei boschi vibonesi. Più nel dettaglio, nella giornata di ieri, la Questura di Vibo Valentia - Commissariato di P.S. di Serra San Bruno è stata informata della scomparsa di un 77enne partito dalla propria abitazione sin dalle prime ore del mattino alla ricerca di funghi. Immediatamente il personale della Squadra Volanti e della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Ps prontamente reperibile si era recato in località Lacina, agro del Comune di Brognaturo, luogo indicato dai familiari. Sul posto è stata subito individuata l’autovettura usata dall’anziano, parcheggiata sul ciglio della strada e nelle immediate vicinanze di una fitta boscaglia. Le ricerche della Polizia erano state organizzate per far in modo di ritrovare lo scomparso prima del calare del sole, evenienza che avrebbe particolarmente complicato le operazioni.

Nonostante le difficoltà legate al territorio pieno di insidie, precipizi e da una mulattiera in pessime condizioni, gli operatori si sono addentrati nel bosco. Dopo parecchi chilometri dalla strada principale hanno udito un leggero gemito proveniente da un dirupo. In poco tempo il 77enne è stato raggiunto e soccorso. Era infatti intrappolato da alcuni tronchi che poggiando sul corpo gli impedivano di muoversi. Rimossa la massa legnosa, i poliziotti hanno accompagnato l’uomo in braccio attraversando un impervio dirupo e, successivamente, lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’Ospedale di Serra San Bruno per le cure del caso.