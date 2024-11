L’esodo estivo sta per cominciare. Già da domani e per tutto il penultimo weekend di luglio saranno milioni gli italiani e i turisti stranieri che si metteranno in viaggio sulle nostre strade ed autostrade per raggiungere i luoghi di villeggiatura.

Secondo Autostrade per l’Italia domani pomeriggio scatterà il primo bollino rosso, così come nella mattina di sabato 22 luglio e per tutto il weekend successivo, l’ultimo di luglio, da venerdì 28 a domenica 30. Le direttrici di collegamento tra nord e sud saranno anche per questa estate le più trafficate, in particolare la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto.

Il traffico sarà intenso tutti i fine settimana di agosto, ma la giornata peggiore per mettersi in viaggio sarà sabato 5 agosto, classificata da bollino nero, quando inizierà lo spostamento di venti milioni di persone in uscita dalle città, soprattutto verso i luoghi di villeggiatura al Sud.

Grande movimento tra l'11 e il 13 agosto che saranno giornate da bollino rosso. Traffico intenso la mattina dell'11 e del 13, mentre sabato 12 bollino rosso sia per la mattina che per il pomeriggio. Stessa situazione per il fine settimana successivo.

Bollino rosso per tutti i weekend di agosto, da domenica 5 fino a lunedì 28, quando invece inizieranno i rientri verso le città. La situazione sarà critica soprattutto nelle prime ore della mattina.

Per favorire gli spostamenti nei fine settimana estivi, già dall’inizio luglio è scattato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, che dalla metà del mese è stato esteso anche al venerdì pomeriggio.

Autostrade per l’Italia ha messo a punto un piano di gestione della viabilità che prevede la rimozione dei cantieri maggiormente impattanti lungo i principali tratti autostradali, per rendere disponibili tutte le corsie nei periodi di maggiore traffico, e il potenziamento dei presidi di uomini e mezzi in punti strategici pronti ad intervenire a supporto degli utenti in caso di necessità.