L'angolo della cultura inaugurato all'interno dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme

E' stato inaugurato oggi il nuovo spazio espositivo targato Pubbliemme all'interno dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Uno spazio dedicato in queste settimane alla musica, allo spettacolo e alla cultura visto che ospiterà la promozione della Summer Arena. Tramite la Pubbliemme, insomma, l'aeroporto veicolerà ad un pubblico ampio come quello dello scalo lametino, una sorta di porta di ingresso della Calabria, alcuni degli eventi più importanti dell'estate 2016.



Il festival, che si terrà a Soverato, ha già fatto sold out con la prima tappa, quella che ha visto salire sul palcoscenico J-Ax e Fedez, e si prepara ora a replicare lo stesso successo con i successivi appuntamenti. A tenere le fila Maurizio Senese, ideatore della kermesse e rinomato organizzatore di eventi musicali, che quest'anno ha deciso non solo di mettere su un cartellone variegato con big della musica italiana ed internazionale, ma ha anche pensato di far progettare nel pieno centro della cittadina turistica, in quello che era un campetto, un'arena con una capacità di cinque mila spettatori.



Il prossimo appuntamento è l'otto agosto con Fiorella Mannoia, a seguire Sean Paul il 10 agosto,Vinicio Capossela il 18, Gianna Nannini il 21 agosto e Alborosie il 25 agosto.



Tiziana Bagnato