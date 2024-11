Il 21 e il 22 dicembre nelle ore notturne disposta l’interruzione al transito veicolare della strada statale 107 tra Rovito e Celico, nonché la chiusura della rampa dello svincolo di Celico in direzione Cosenza e la chiusura della rampa dello svincolo di Rovito in direzione Crotone

Proseguono i monitoraggi strumentali programmati sul viadotto ‘Cannavino’, sulla strada statale 107 "Silana Crotonese". Così per consentire le attività in piena sicurezza, dalle 23 del 20 dicembre fino alle 5 del 21 dicembre e dalle 23 del 21 dicembre fino alle 5 del 22 dicembre, l’Anas ha disposto l’interruzione al transito veicolare della strada statale 107 tra Rovito e Celico, nonché la chiusura della rampa dello svincolo di Celico in direzione Cosenza e la chiusura della rampa dello svincolo di Rovito in direzione Crotone.





I veicoli provenienti da Cosenza e diretti a Celico e a Crotone dovranno prendere l’uscita obbligatoria dalla statale 107 allo svincolo di Cosenza, in direzione Casole Bruzio e Spezzano Piccolo con innesto sulla statale 107. I veicoli provenienti da Crotone, dalla statale 107 e quelli locali provenienti da Celico e Spezzano della Sila e diretti a Cosenza dovranno prendere l’uscita obbligatoria dalla statale 107 con prosieguo in direzione Spezzano Piccolo, Casole Bruzio, Cosenza. Il personale Anas che stazionerà in prossimità delle interruzioni, sospenderà le operazioni di monitoraggio per garantire il passaggio dei mezzi di socco