Inizieranno il prossimo 27 marzo. Intanto su esposto del Codacons la Procura ha aperto un'inchiesta

Si profilano venti giorni di chiusura totale del viadotto del Cannavino, lungo la statale 107 silana crotonese, per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione già appaltati per un importo di 768 mila euro.

L'Anas cercherà di ridurre al minimo gli inevitabili disagi per la comunità. I dirigenti del compartimenti di Cosenza hanno illustrato il cronoprogramma degli interventi di messa in sicurezza ed il piano di viabilità alternativa, nel corso di un incontro ospitato a Spezzano Piccolo, con gli amministratori dei comuni della Presila, al quale era presente anche il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea.

Si comincia il 27 marzo. Entro l'inizio dell'estate i lavori, appaltati ad una ditta di Agrigento, dovrebbero concludersi. Intanto le condizioni del viadotto sono al centro di una inchiesta aperta dalla Procura di Cosenza dopo l'esposto presentato dal Codacons sui presunti rischi per l'incolumità pubblica determinati dall'incurvamento della struttura.

Un atto dovuto che al momento non vede alcun indagato. L'Anas ha sempre sostenuto che non vi è alcun rischio di crollo per il Cannavino. I prossimi lavori di manutenzione serviranno comunque per far dormire sonni tranquilli alla popolazione.

Salvatore Bruno