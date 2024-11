Vibo Valentia, sta ospitando 20 delle centinaia di immigrati sbarcati qualche settimana fa sulle nostre coste. Un’accoglienza resa possibile dall’Associazione Arcipesca protezione civile sezione di Vibo Valentia che oltre a vitto e alloggio, ha anche pensato di organizzare lezioni di lingua italiana.

VIBO VALENTIA - Costretti a fuggire dai loro paesi in guerra, in attesa di ricevere lo status di rifugiati politici. Sono migliaia in Italia i profughi arrivati su barconi di fortuna, una vera e propria emergenza umanitaria. Per arginare il fenomeno le Prefetture hanno interpellato i vari Comuni, molti hanno accettato di dare ospitalità ai giovani immigrati, la cui unica colpa è quella di essere nati in Paesi poveri, più poveri del nostro, Paesi flaggellati dalla guerra. Rispondendo a una richiesta della prefettura di Vibo Valentia anche l’associazione Arcipesca - Protezione civile, ha accettato di accogliere 20 immigrati provenienti dal Mali, dal Gambia e dalla Nigeria. Resteranno in città fino all’ottenimento dello status di rifugiati politici. Oltre al vitto e alloggio, i salesiani di Vibo Valentia si sono offerti di impartire lezioni di lingua italiana che si stanno svolgendo nei locali del sindacato della Cgil.