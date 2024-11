La cerimonia si è conclusa con il riconoscimento di Autorità al comandante del nuovo battaglione, il tenente colonnello Milko Verticchio, al quale il ministro dell’Interno Marco Minniti ha consegnato lo scudetto omerale del nuovo battaglione

Cerimonia per l’istituzione del 14° Battaglione “Calabria” stamane nella sede della caserma “Luigi Razza” di località Aeroporto a Vibo Valentia. Presenti il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Tullio Del Sette, il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ed il ministro dell’Interno Marco Minniti. Una cerimonia semplice ma toccante, conclusa con il riconoscimento di Autorità al comandante del nuovo battaglione, il tenente colonnello Milko Verticchio, al quale il ministro dell’Interno Marco Minniti ha consegnato lo scudetto omerale del nuovo battaglione. A sottolineare l’importanza dell’istituzione del nuovo reparto speciale dell’Arma è stato il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, che nel corso del suo intervento ha sottolineato l’importanza del contrasto alla criminalità in una regione come la Calabria in cui fondamentale diventa pure il controllo del territorio.

Concetti sui quali ha “battuto” pure il ministro dell’Interno, Marco Minniti, per il quale la Calabria con questo battaglione sarà “meglio difesa e meglio protetta”. Un battaglione, quindi, che permetterà di rafforzare i “risultati straordinari già ottenuti nel contrasto alla ‘ndrangheta. Risultati - hanno ribadito i ministri dell’Interno e della Difesa – per i quali vanno ringraziate pubblicamente le forze di polizia, tutta l’Arma dei carabinieri e la magistratura. Il nostro obiettivo rimane quello di sconfiggere la ‘ndrangheta, non solo di contenerla”.

La cerimonia ha visto schierate: la bandiera di guerra e la fanfara del 10° Reggimento Campania, due compagnie del battaglione, una compagnia dei “Cacciatori”, rappresentanze dei comandanti di Stazione, dei carabinieri Forestali, delle associazioni dell'Arma in congedo, dell'Onaomac e delle specialità elicotteristi e cinofili.

A spiegare le particolarità del nuovo reparto, addestrato sia per il contrasto alla ‘ndrangheta e per la cattura dei latitanti quanto per la gestione dell’ordine pubblico e del controllo del territorio è stato invece il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Tullio Del Sette che ha anche annunciato l’istituzione di 11 nuove caserme dei carabinieri in Aspromonte. Presenti numerose autorità militari, civili e religiose, la manifestazione è stata seguita anche da circa 300 studenti degli istituti scolastici della provincia.