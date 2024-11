Sulla pagina social “Lista democratica” : «Avendo saputo delle vicende che coinvolgono il nostro comune, ha voluto esprimere la sua vicinanza, per infondere coraggio a chi come lui lotta per la legalità»

«Oggi l'amministrazione comunale di Limbadi ha ricevuto la graditissima visita di Giovanni Impastato, da moltissimi anni impegnato nella lotta contro la mafia. Avendo saputo delle vicende che coinvolgono il nostro comune, ha voluto esprimere la sua vicinanza, per infondere coraggio a chi come lui lotta per la legalità. Le sue parole di stima nei confronti dell'amministrazione e del sindaco ci riempiono di orgoglio».

Il commento è riportato sulla pagina social di “Lista democratica”.

«Il messaggio chiaro che ha voluto consegnarci è stato: "Non mollate!". Raccontando soprattutto ai giovani, a chi ancora non la conosce, la storia di suo fratello Peppino Impastato, martire della lotta contro la mafia, Giovanni mantiene sempre vivo il suo impegno nel sociale per diffondere la cultura della legalità. Quello di oggi è stato un breve incontro, ma Giovanni Impastato – aggiungono - ha promesso che tornerà per realizzare insieme a noi un evento culturale sui temi della legalità. Questa visita inaspettata ci dà grande forza per proseguire nel nostro cammino a testa alta!»