La “Dialisi vacanze” consentirà di far fronte alle numerose richieste di prestazioni emodialitiche da parte di pazienti provenienti da fuori Regione e che intendono trascorrere le loro vacanze in provincia di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA - Il Direttore Generale dell’Asp, Dott. Florindo Antoniozzi, confermando la sua piena attenzione ed il costante impegno in direzione dei problemi che investono il territorio ed in particolare il delicato settore dell’assistenza al cittadino, ha deliberato l’approvazione del progetto, denominato “Dialisi Vacanze 2014”. Il progetto è stato reso possibile grazie alla disponibilità del personale medico, infermieristico e di supporto assistenziale dell’Asp. Responsabile e coordinatore del progetto è il direttore dell’unità operativa Dott. Francesco Giofrè, che vanta una notevole e consolidata esperienza in questo delicato settore di cura. La “Dialisi vacanze” consentirà di far fronte alle numerose richieste di prestazioni emodialitiche da parte di pazienti che risiedono particolarmente fuori regione e che intendono trascorrere parte delle vacanze nella nostra provincia, permettendo agli stessi, di poter effettuare le sedute necessarie nelle strutture sanitarie della provincia vibonese. “La nostra provincia – ha commentato il DG Florindo Antoniozzi – sulla base delle richieste pervenute e secondo alcuni dati in nostro possesso, resta una delle mete preferite dai dializzati, per abbinare la cura alle vacanze nella nostra regione e l’importante iniziativa legittima le finalità del progetto diretto all’incentivazione e all’accoglienza del turismo dialitico nazionale ed estero presso le strutture dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia. Oltre a contribuire al miglioramento della qualità della vita dei pazienti nefropatici – ha concluso Antoniozzi - il servizio che ci apprestiamo a dare rappresenta una occasione per il rilancio dell’immagine aziendale e per la promozione turistica e sociale del territorio calabrese”.