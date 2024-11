Il ritorno alla normalità resta un’utopia nel centro e nelle frazioni. L’emergenza agostana è costata ai cittadini oltre 200 mila euro, senza risultati al momento tangibili.

VIBO VALENTIA - Cumuli di immondizia continuano ad ammassarsi per le vie di Vibo. La normalità sembra ancora una chimera. Rimangono lente le operazioni di smaltimento della spazzatura per le vie del centro, mentre la periferia continua ad essere abbandonata a se stessa. Altissimo il prezzo pagato dalle "Marinate" al passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova ditta incaricata di smaltire i rifiuti. Ancora stamane la frazione di Porto Salvo si presentava in condizioni inaccettabili con la spazzatura a sbarrare quasi la carreggiata. Immagini viste e riviste, nel mese appena trascorso in altre periferie del capoluogo. Eclatante il caso di Bivona dove diversi cassonetti sono finiti sulla strada provinciale 522. A poche settimane di distanza non è cambiato quasi nulla. Eppure il costo dell’emergenza agostana, che a quanto pare si protrarrà ben oltre l’estate, non è stato irrilevante. Pantalone ha pagato oltre 200 mila euro. Cifra indicata dallo stesso funzionario ai lavori pubblici di palazzo Luigi Razza. Eppure il territorio continua ad essere sommerso da tonnellate di immondizia. Alcune aree rimangono ridotte a vera e propria discarica. E l’odore nauseabondo viene attenuato soltanto dalle temperature più clementi, dopo settimane di caldo torrido!