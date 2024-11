Anche a Vibo Valentia l’Arma dei Carabinieri ha festeggiato il bicentenario della fondazione dell’arma. Nel suo discorso, il Comandante Provinciale, Colonnello Daniele Scardecchia, ha elogiato i suoi uomini e tracciato un bilancio dell’ attività svolta nell’ultimo anno

VIBO VALENTIA - Un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno. Un lungo e dettagliato elenco delle più importanti operazioni eseguite dagli uomini dell’arma dei carabinieri. Dall’operazione “Romanzo Criminale”, che ha fatto luce su una sanguinosa faida scatenatasi nel settembre 2001, all’operazione “Thalita Kum” scaturita dal taglio di 1000 alberi di ulivo. Dall’operazione “Furio Camillo”, conclusa con l’arresto dei presunti aguzzini di un imprenditore , all’operazione “Ritorno al Futuro”, che ha portato all’arresto di una banda di rapinatori. Ed ancora, l’operazione “La meglio Gioventù”, che, partita dalle indagini su un omicidio e tentato omicidio, ha stroncato un giro di spaccio di droga attivo a Mileto. Queste, solo alcune delle operazioni portate a termine dai Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, che solo nell’ultimo anno, hanno tratto in arresto circa 350 persone, denunciandone a piede libero oltre 2000. Risultati ottenuti grazie alla passione, all’impegno e alla dedizione al lavoro dei carabinieri dislocati nelle 3 Compagnie e nelle 32 Stazioni presenti nel vibonese. Ai suoi uomini si è rivolto il comandante provinciale dell’arma, il Colonnello Daniele Scardecchia (nella foto), nell’appassionato e appassionante discorso pronunciato durante la solenne celebrazione del bicentenario della fondazione dell’arma. Nel piazzale del gruppo operativo della Calabria (GOC), uno schieramento di forze dell’ordine, in rappresentanza di tutti i Reparti dell’Arma operanti sul territorio, tra cui i Cacciatori e gli elicotteristi dell’ 8° Nucleo. Sul palco allestito per l’occasione, le massime Autorità civili, militari e religiose della Provincia.

I riconoscimenti - Durante la cerimonia sono stati assegnati alcuni riconoscimenti ai militari che si sono distinti in operazioni di particolare importanza Alla manifestazione, anche la vedova e il figlio di Pasquale Landro, il sindaco di Zambrone, stroncato da un infarto la notte della sua rielezione. La festa per il bicentenario dell’arma si è conclusa con il concerto dell’orchestra e del coro del Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia.