In una nota stampa il direttore generale dell’Asp di Vibo Valentia chiarisce i motivi che hanno reso necessario il trasferimento della Residenza per anziani da Moderata Durant a Soriano

VIBO VALENTIA - Il Direttore Generale dell’Asp di Vibo Valentia Florindo Antoniozzi (nella foto), interviene in merito al trasferimento della RSA da Vibo (via Moderata Durant) a Soriano. ‘Ritengo – afferma Antoniozzi - chiarire a tutti i cittadini come stanno effettivamente le cose. Il trasferimento “di completamento”, è iniziato dal precedente Commissario, obbligato per legge a far confluire la struttura di Vibo a Soriano, in un plesso oggi ristrutturato e funzionale, con aree verdi, a pochissimi chilometri dal capoluogo provinciale. Il direttore generale dell’as ricorda come la sanità calabrese sia commissariata da ben quattro anni, e che il blocco del turnover del personale non consente più di rinviare certi accorpamenti organizzativi, pena il completo decadimento dei servizi. Non a caso la RSA di Vibo – prosegue - viene accorpata alla struttura “captv” di Soriano: solo così sarà possibile continuare a dare servizi di assistenza di qualità, in un luogo adatto, senza il rischio a cui sarebbero sottoposti gli anziani in carenza di risorse umane. La ristrutturazione di alcuni plessi ospedalieri e la loro riconversione in servizi sanitari dedicati agli anziani, adeguati alle esigenze del territorio, deve essere interpretata dai cittadini come un impegno serio e di garanzia per l’intera comunità, non già per il singolo cittadino che ritiene ovvio pretendere che un servizio pubblico sia prestato non già dove sia possibile massificare le risorse, ma dove, un pò egoisticamente, sia più comodo per se stessi. Questo – conclude Florindo Antoniozzi - oggi non è più possibile ed è necessario che ce ne facciamo tutti una ragione: operatori, cittadini, amministratori e politici. (ci)