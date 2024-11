L’odissea dei 76 precari dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, si avvia a conclusione. Dalla Prefettura l’ennesima rassicurazione dell’Assessore Regionale al lavoro Nazzareno Salerno che ha garantito un posto di lavoro per tutti.

VIBO VALENTIA - La strada è ormai in discesa per i 76 precari dell’Amministrazione Provinciale di Vibo valentia, meglio noti come ex articolo 7. Ieri l’incontro decisivo in prefettura, alla presenza tra gli altri dell’assessore regionale al lavoro Nazzareno Salerno che ha rassicurato i lavoratori circa il loro passaggio a Calabria Lavoro, azienda in house della Regione. Per loro contratto a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 ed immediato ritorno in servizio. Convenzione e relativi contratti da stipulare nel breve tempo. Ancora da sciogliere il nodo relativo alle mansioni