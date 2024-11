Tra le richieste della bimba anche un braccialetto con su inciso “fratelli per sempre”. I titolari del negozio hanno fatto realizzare il piccolo oggetto e ora sperano di poterlo regalare alla piccola se riusciranno a rintracciarla

«Un braccialetto che ci renda inseparabili con scritto fratelli per sempre e il nostro papà». È il contenuto della lettera scritta da una bimba del Vibonese e consegnata a Babbo Natale. Non un gioco, ma il desiderio di poter abbracciare una persona cara. Una richiesta che ha colpito i proprietari del negozio di giocattoli di Vibo Valentia che hanno deciso di realizzare parte del sogno della piccola: «Era in mezzo a centinaia di letterine, ma questa ci ha emozionato».

La letterina che ha commosso

«Quando l’abbiamo letta – racconta Elisa Fatelli, titolare del negozio di giocattoli -, siamo rimasti colpiti dalle parole. Non sappiamo chi sia la bimba, quindi vogliamo lanciare un appello a lei e alla sua famiglia affinché possa venire in negozio per ritirare parte del suo desiderio». Elisa ha infatti deciso di fare realizzare un braccialetto con la frase incisa. «Sarebbe davvero bello conoscerla e poterglielo consegnare».

A Vibo il giocattolo sospeso

E intanto in queste ore è partita la consegna dei giocattoli sospesi. L’iniziativa promossa dall’associazione Valentia, giunta alla quinta edizione, intende donare sorrisi ai bimbi di quelle famiglie segnate dalla grave crisi economica. «Abbiamo raccolto – spiega il presidente Antony Lo Bianco – circa duecento giocattoli che stiamo consegnando a quanti ne hanno fatto richiesta». Perché Babbo Natale questa notte deve arrivare in tutte le case».