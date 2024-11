E’ questo l’impegno preso stamattina dal Ministro dell'Interno, Angelino Alfano che ha incontrato la deputazione calabrese del Nuovo centrodestra guidata dal consigliere regionale Alfonso Grillo

VIBO VALENTIA - Sembra scongiurata la chiusura della scuola di Polizia di Vibo Valentia. A riaccendere le speranze l’incontro che stamattina la deputazione calabrese del Nuovo centrodestra ha tenuto con il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, per impedire la chiusura della Scuola degli allievi agenti della Polizia di Stato. A darne notizia e' il consigliere regionale, nonche' commissario provinciale del partito, Alfonso Grillo che - affiancato dal coordinatore regionale del Ncd Tonino Gentile, dal suo vice Giovanni Bilardi, da Piero Aiello e da Nico D'Ascola - ha rappresentato al ministro le difficolta' in caso di chiusura del polo formativo di eccellenza. "La Scuola - ha detto Grillo - e' un bene prezioso per il Vibonese e il meridione, poiche' e' l'unica struttura formativa del Sud. Inoltre, la presenza su un territorio segnato dalla criminalità diventa uno strumento di contrasto alla malavita. Il rischio chiusura va scongiurato, superando i problemi economici per i quali si ipotizza la perdita del polo formativo". Problemi economici, secondo quanto riferito da Alfano, legati all'affitto della Scuola, di proprietà di un istituto bancario che l'acquisto' per 10 milioni di euro una decina di anni addietro. All'anno la struttura costa allo Stato un milione di euro. "Abbiamo ragionato - spiega Grillo - sulle possibili strade da seguire. Nel frattempo si procederà al blocco della chiusura, di modo che il Ministero dell'Interno abbia il tempo per dare alla vicenda un epilogo positivo". (ci)