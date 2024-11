La sentenza emessa dal Gup al termine del processo con rito abbreviato. Cinque anni di reclusione per Rosalba Pulitano e Francesco Cupone

VIBO VALENTIA - Cinque anni di reclusione per il reato di tentato omicidio. Questa la pena inflitta dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, Gabriella Lupoli, nei confronti di Rosalba Pulitano e Francesco Cupone, rispettivamente madre e figlio. Al termine della requisitoria il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dei due imputati alla pena di nove anni di reclusione. Il difensore, l'avvocato Giuseppe Di Renzo, aveva invece chiesto l'assoluzione o, in caso di condanna, la concessione delle attenuanti generiche. Rosalba Pulitano e Francesco Cupone sono rispettivamente la moglie ed il figlio di Maurizio Cupone, il marittimo deceduto nel gennaio del 2010. Per la morte di Cupone è stato condannato a 8 anni Giorgio Stabene. La zia, Antonia, è invece la vittima del tentato omicidio compiuto da Rosalba Pulitano e dal figlio Francesco Cupone.