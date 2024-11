Sono accusati di omicidio. Su di loro pende un mandato di cattura internazionale spiccato dall'autorità giudiziaria inglese

VIBO VALENTIA - Due cittadini polacchi di 33 e 32 anni sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia. Sono destinatari di un mandato di cattura internazionale perché accusati di aver commesso un omicidio. Il fatto di sangue è avvenuto in Gran Bretagna il 26 aprile scorso. Vittima un altro cittadino polacco di 30 anni trovato morto alla periferia di Brighton città a 70 chilometri da Londra. Ricercati dall’interpol i due presunti assassini erano riusciti ad arrivare in Francia e poi a raggiungere l’Italia. Sono stati individuati per aver utilizzato il bancomat intestato alla vittima. I due cittadini polacchi hanno effettuato numerosi prelievi lasciando chiare tracce del loro passaggio: prima a Terracina, nel Lazio, poi a Sapri, in Campania e a Scalea in Calabria. Stamani hanno prelevato alcune centinaia di euro al bancomat della filiale del Credem a Vibo Marina. Immediata la segnalazione ai carabinieri che hanno individuato i due presunti assassini e li hanno fermati. I due uomini avevano appena fatto la spesa in un supermercato. Con molta probabilità avrebbero tentato di far perdere le proprie tracce. Sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Vibo a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa della formalizzazione della richiesta di estradizione in Inghilterra.