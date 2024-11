La Protezione civile si trasferirà dal Palazzo Gemini in un immobile dove sono oggi ubicati gli uffici Sorical di proprietà regionale. Lo annuncia il vicepresidente della Giunta, Viscomi

Il piano fitti zero inizia a muovere i primi passi a Vibo Valentia. Il vicepresidente della giunta regionale, Antonio Viscomi, informa che “la Protezione civile si trasferirà dal Palazzo Gemini all’immobile di proprietà regionale, dove sono oggi, in parte, ubicati gli uffici Sorical. Sono, infatti, in fase di completamento i lavori per l’adeguamento della nuova sede dell’Unità operativa territoriale della Protezione civile e nei prossimi giorni il personale potrà stabilirsi in locali adeguati.

“Si tratta – specifica il vicepresidente - di un primo emblematico passo in avanti del piano fitti zero, voluto dalla Giunta regionale e al quale seguirà fra poco un altro significativo passo con il completamento dei lavori presso il palazzo Aterp, collocato nel centro cittadino, consapevoli che la questione del superamento dei fitti passivi è utile non solo per ridurre le spese ma per migliorare la qualità dei servizi nell’interesse primario dei cittadini calabresi”.

La sala operativa della Protezione civile con il compito di gestire fasi d’emergenza per il territorio ha, infatti, bisogno di impianti tecnologici adeguati e per questo si stanno completando i lavori per il cablaggio esterno e la revisione delle reti per come è opportuno. La Protezione civile assicura che il trasferimento del personale nella nuova sede avverrà nella prossima settimana.

l.c.