I 380 dipendenti dell'Amministrazione provinciale di nuovo sul piede di guerra.Stanchi di aspettare le mensilità arretrate, hanno deciso di occupare la sede di Palazzo ex Enel

VIBO VALENTIA - Riesplode il malumore tra i 380 dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia che verificato il mancato accredito in banca degli emolumenti, hanno occupato l’atrio dell’ente. Hanno gridato la loro rabbia. La rabbia di chi non percepisce lo stipendio da quasi tre mesi e che non intravede nulla di buono all’orizzonte. E allora eccoli, sostenuti dai sindacati di categoria, manifestare tutto il loro disappunto. Interrompere il servizio e chiedere al Commissario Mario Ciclosi di mantenere gli impegni presi circa un mese fa quando dalla prefettura assicurava l’arrivo imminente di fondi da utilizzare per pagare le mensilità.

