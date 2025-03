Sarà presentata mercoledì 2 aprile, alle ore 11, l'Associazione Culturale "Rachele Nardo-LLFF" - Libera - Leggera – Forte - Felice, nell’Aula Magna “Liceo Capialbi” a Vibo Valentia. Un’associazione «nata in memoria di Rachele Nardo, una giovane di 20 anni che ha saputo trasmettere i valori di amore, amicizia, purezza e determinazione. Amante della danza, della musica e della poesia, – è scritto in una nota – Rachele ha lasciato un’impronta profonda in chi l’ha conosciuta».

Un’associazione che nasce con «l’obiettivo di raccogliere e portare avanti i valori che hanno ispirato la vita di Rachele, trasformando – continua – la sua luce e il suo entusiasmo in iniziative concrete di natura sociale, culturale, e spirituale».

Un appuntamento che per l’occasione prevede un momento di ricordo di Rachele, la presentazione della missione e i valori fondamentali dell’associazione, la presentazione delle attività sociali, culturali e spirituali in programma. «L’associazione culturale, presieduta dall’avvocato Domenico Nardo, invita tutti a partecipare per dare visibilità a questa importante iniziativa. La sede legale – conclude la nota – è in via A. Cefaly, 22 a Vibo».