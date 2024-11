Campione dei Balcani lo splendido Victory, un cucciolo calabrese di razza Tibetani Mastiff. L’allenatore silano, Francesco Mancina, ora punta al titolo mondiale di agosto. All’inizio fu Kitana a vincere il titolo di cane più bello d’Europa, imponendosi tra 19mila concorrenti di tutto il mondo.

Ora è il trionfo di Victory, un bellissimo cucciolo di razza Tibetani Mastiff, che dall'allevamento più prestigioso al mondo, il Mystical Lions Kennel, in Russia, è arrivato all'allevamento I Guardiani della Sila, nel cuore deI Parco Nazionale, nel comune di San Giovanni in Fiore. Francesco Mancina, allenatore esperto, ‘papà’, maestro e allenatore di Kitana e Victory, con la vittoria di Victory ha aggiunto un'altra preziosa perla al suo già ricco palmares internazionale.

Victory ha cominciato così la sua carriera agonistica, in Albania, dove ha appena conquistato il titolo internazionale dei Balcani, condotto egregiamente dall'Handler Glauco Iervolino, mentre il 26 agosto 2023 sarà a Ginevra dove punta a vincere il titolo mondiale, un traguardo straordinario che farebbe di lui il cane più bello del mondo.

Un altro bel risultato per Francesco Mancina, allevatore esperto. Sono tantissimi gli altri titoli e trofei conquistati nel corso degli anni con i suoi cani. Grazie all’amore per i suoi cani e a una forte passione agonistica, Mancina dopo anni di duro lavoro è considerato uno degli allevatori più preparati e attivi d’Italia. Con i suoi cani gira il mondo, partecipa a mostre e concorsi di ogni tipo. I suoi cani, bellissimi ed eleganti primeggiano da anni in gran parte dei concorsi internazionali.