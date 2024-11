L'uomo è caduto nel vuoto da un'altezza di dieci metri. Soccorso e trasportato in ospedale. I medici hanno riscontrato numerose fratture

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) - Un vigile del fuoco di 32 anni è rimasto ferito nel corso di un'esercitazione che si stava svolgendo a Camigliatello Silano in provincia di Cosenza. Il pompiere appartiene al nucleo speleo alpino fluviale che ha il suo centro operativo nel capoluogo bruzio. La squadra era impegnata in un’esercitazione sulla funivia che collega Camigliatello a Monte Curcio, una delle vette più alte della Sila. Il vigile del fuoco è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri. Immediatamente soccorso è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale dell’Annunziata dove i medici hanno riscontrato numerose fratture agli arti inferiori e agli arti superiori. Adesso è ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio di Cosenza in prognosi riservata.