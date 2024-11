Un’intensa attività formativa per qualificare maggiormente il personale operativo all'azione di contrasto del rischio acquatico

Si è conclusa una nuova edizione del corso di autoprotezione in ambiente acquatico, organizzato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro a cui hanno partecipato 10 vigili del fuoco operativi.



Da sempre le conoscenze tecniche, la capacità di valutare il rischio, l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione individuale, fanno parte del bagaglio professionale di ogni vigile del fuoco, ma il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha ritenuto di poter migliorare ulteriormente la qualità del soccorso delle squadre di intervento attuando un progetto formativo specifico al fine di qualificare maggiormente il personale operativo all'azione di contrasto del rischio acquatico. I nuovi soccorritori acquatici sono in grado di intervenire negli scenari di intervento nei quali l'acqua costituisce il pericolo, con un'azione tempestiva e qualificata a fini del salvataggio delle persone coinvolte, sia in acqua interne che in quelle aperte.