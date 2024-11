L'episodio avvenuto stamani. Non ci sono stati danni né rischi per persone e mezzi che sono stati trasferiti su un’altra nave

Era appena partita, ma è tornata di nuovo in porto per un problema al motore. È quanto accaduto questa mattina alla nave traghetto "Telepass" in partenza alle 8,40 dal porto di Villa San Giovanni e diretta a Messina. Non appena lasciato l’ormeggio la nave traghetto della Caronte &Tourist è stata costretta a tornare indietro verso la costa calabrese essendo stato riscontrato un problema al motore.

Nel rientrare in porto la nave ha impattato lievemente con la massicciata del porticciolo di Villa San Giovanni, senza però provocare particolari danni. Non ci sono stati danni né rischi per persone e mezzi che sono stati trasferiti su un’altra nave. L'equipaggio, infatti, ha prontamente gestito la situazione, i passeggeri hanno dunque atteso i tempi tecnici di manovra e sono stati trasbordati su un'altra nave che li ha condotti regolarmente a Messina. La nave Telepass rimarrà ferma nelle prossime ore per le relative verifiche.