Il Natale 2025 a Villapiana si prepara per cercare di immergersi nella storia e nelle tradizioni locali. L'Amministrazione Comunale ha dato il via alla manifestazione di interesse denominata "Le Vie del Natale", avvalorando il concetto di coniugare il fascino del centro storico con l'atmosfera magica delle festività per valorizzare lo splendido patrimonio edilizio del borgo e trasformare l'area in un polo di grande attrattiva turistica e sociale per l'intera regione attraverso un percorso suggestivo e indimenticabile per cittadini e visitatori.

Il cuore di questa iniziativa risiede nella decisione del Comune di concedere l'uso temporaneo di alcuni immobili di proprietà comunale, attualmente inutilizzati o sottoutilizzati, situati strategicamente all'interno del centro storico. Mettendo a disposizione queste strutture, intrise di storia e architettura tradizionale, l’amministrazione comunale intende stimolare la creatività e l'imprenditoria per infondere nuova vita e luminosità in vicoli e piazzette altrimenti silenziosi e dimenticati durante l'inverno. L’iniziativa potrebbe essere d’esempio per tanti, una vera e propria scommessa sulla riqualificazione temporanea che, se ben riuscita, potrebbe gettare le basi per progetti di recupero a lungo termine.

Dai mercatini di Natale alle mostre

La manifestazione di interesse si rivolge a singoli, associazioni, artigiani e operatori commerciali, invitandoli a presentare proposte che possano arricchire il programma natalizio. L'Amministrazione ha delineato diverse aree tematiche privilegiate, lasciando comunque spazio a qualsiasi idea innovativa che si integri con l'ambiente storico. Si potranno allestire i classici Mercatini di Natale, diventando un punto di riferimento per l'acquisto di regali unici, in cui i prodotti tipici e l'artigianato locale avranno un ruolo di primo piano, promuovendo le eccellenze del territorio.

Diversamente, se opportuno, gli spazi potranno essere utilizzati per ospitare Mostre, installazioni e allestimenti a tema storico-culturale o prettamente natalizio, trasformando gli edifici in gallerie d'arte temporanee. Non mancheranno i momenti conviviali, gli interessati potranno anche creare spazi di somministrazione temporanea, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare l'atmosfera con bevande calde, prelibatezze dolciarie tipiche del Natale e prodotti gastronomici della tradizione calabrese. Infine, è prevista una grande attenzione alle famiglie, con l'organizzazione di laboratori creativi e attività specifiche per bambini, pensate per coinvolgere i più piccoli nella magia delle feste e nella riscoperta del patrimonio locale.

Il bando

L'iniziativa è un invito a partecipare attivamente alla valorizzazione del patrimonio collettivo, una opportunità per operatori e i cittadini a contribuire per rendere il Natale 2025 un trampolino di lancio per la promozione permanente del borgo. Per prendere visione dei dettagli completi della Manifestazione, inclusi i requisiti specifici di partecipazione, i criteri di valutazione delle proposte e la modulistica necessaria, gli interessati dovranno consultare l'Albo pretorio del Comune di Villapiana o visitare la sezione dedicata sul sito istituzionale dell'Ente, dove sono pubblicate tutte le informazioni utili per aderire all'iniziativa.