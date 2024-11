Vincenzo è un ragazzo straordinario. Ma veramente straordinario. È un contadino poeta. O forse meglio: un poeta contadino. Innamorato della terra, vive per essa e con essa. È un po’ filosofo e un po’ artista. Soprattutto è un modello di vita, il futuro che si nutre del passato, l’incertezza che si fa sicurezza.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, dopo averlo visto a Terra Mia e dopo aver letto un pezzo a lui dedicato su LaC News24, lo ha invitato alla Cittadella.

«La mattina del 24 luglio sono stato ricevuto dall'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo nella Cittadella regionale», racconta Vincenzo. «Ha voluto incontrarmi dopo aver letto l'articolo su LaC News24 e visto la mia intervista al settimanale Terra Mia di LaC Tv condotto da Franco Laratta. L’assessore era rimasto colpito dalla mia idea di azienda agricola, oggettivamente un po' particolare».

Vincenzo, ventenne di Palmi, laureando in Scienze e tecnologie agrarie alla Mediterranea di Reggio Calabria, è rimasto particolarmente colpito dall’incontro con l’assessore e dall’accoglienza che ha ricevuto: «Ho avuto l'immenso piacere di essere accolto da lui, una persona bella, vera e semplice; sembrava quasi di essere andato a trovare un amico e non una figura istituzionale del suo calibro. Mi ha chiesto quale fosse la mia idea, il mio progetto e di come nasce questo racconto particolare che faccio della mia terra. Gli ho espresso anche le difficoltà nel percorso di realizzazione aziendale e la difficoltà in alcuni casi nell'accesso ai fondi. Da subito mi ha dato la sua massima disponibilità e la massima volontà nel potermi aiutare a realizzare questo mio sogno».

Vincenzo Gullo afferma di aver visto «il segno di una politica attiva e che ha la voglia di far crescere il territorio, partendo dalla risorsa più grande che sono i giovani.

Per salvare la Calabria serve che i suoi migliori figli restino qui e che possano poi loro fare il massimo in modo da realizzarsi ed arricchire il territorio».

Vincenzo Gullo ha voluto ringraziare «l'assessore per la sua gentilezza e la sua disponibilità, con il suo gran contributo sicuramente vedremo grandi cambiamenti nell'agricoltura calabrese e forse tanti giovani riusciranno ad insediarsi in questo settore».

Gullo ha inteso anche ringraziare LaC «per la sua incessante opera di valorizzazione e promozione delle giovani imprese calabresi e dei tanti giovani che troppo spesso in questa nostra terra non trovano la giusta visibilità e la necessaria promozione».