Il prestigioso riconoscimento è stato conferito da The WineHunter di Merano, un invito a fare sempre meglio, alimentando così la voglia di raccontare un territorio ricco di storia e tradizione

Una bella notizia per l’agricoltura calabrese e in particolare per il settore vitivinicolo: è stata appena assegnata una medaglia d'oro per un vino calabrese.

La Cantina Campana di Cirò Marina ha ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte di The WineHunter di Merano per il Rosso Igt Gulìa 2020 premiato con la medaglia d'oro.

Questo importante riconoscimento insieme a quelli già ottenuti, gratifica l’azienda Campana per il lavoro svolto in questi anni. Riconoscimenti prestigiosi che sono anche un invito a fare sempre meglio, alimentando così la voglia di raccontare un territorio ricco di storia e tradizione, che nell’ultimo decennio sta ottenendo per suoi vini riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale.

Ma che vino è la Gulìa della Cantina Campana di Cirò Marina?

Ecco la storia di questo straordinario vino. Da pregiatissime uve di varietà Calabrese nasce Gulìa, termine dialettale che indica desiderio, voglia, la stessa utilizzata per produrre un vino dal carattere autentico.

Dal colore rosso rubino come il sole della Calabria all'alba, al naso presenta spiccati sentori di fiori secchi, ciliegia e spezie; in bocca grande potenza ed eleganza. Il suo gusto morbido ed equilibrato esprime il meglio quando è abbinato a formaggi stagionati, carni alla brace, carni rosse in generale e piatti di selvaggina.

È un vino Rosso Calabria, Indicazione geografica tipica (Igt Calabria). La vinificazione avviene in acciaio con délestage giornalieri e successivamente in botti e barrique per l’affinamento. Colore: rosso rubino. Il gusto del vino è equilibrato, caldo, fruttato; il profumo di fiori secchi, ciliegie e spezie. Importante il grado alcolico: 14,5 %.