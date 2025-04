Il Greco nero 2024 della Cantina Statti è stato insignito della Grande Medaglia d’oro del Concour mondial de Bruxelles, competizione enologica internazionale di riferimento.

Il premio è stato consegnato oggi nel corso del Vinitaly direttamente da Karin Mariot del Concour Mondial de Bruxelles.

«Sono particolarmente lieto di congratularmi con l’azienda Statti – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – per questo prestigioso riconoscimento ricevuto per l’eccellente vino rosato. Questo premio non solo testimonia la qualità e la passione che gli agricoltori e i produttori della nostra regione mettono nel loro lavoro, ma rappresenta anche un’importante vetrina per il nostro territorio, che continua a distinguersi per l’eccellenza enologica. La nostra regione – specifica – è ricca di tradizioni e innovazioni nel settore agricolo, e successi come questo sono il risultato di un impegno costante nella cura delle coltivazioni e nella valorizzazione delle nostre risorse naturali. Un tale riconoscimento – conclude Gallo – è una fonte di grande orgoglio per tutti noi e un ulteriore stimolo a sostenere le nostre aziende agricole, promuovendo la qualità e l’autenticità dei nostri prodotti a livello nazionale e internazionale”.