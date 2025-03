La firma nella sede del Consiglio regionale della Calabria. Previste azioni congiunte per la prevenzione e il contenimento del rischio recidiva degli uomini che maltrattano le donne

Fare rete contro la violenza di genere. È stato siglato, nella sede del Consiglio regionale della Calabria, un protocollo d'intesa tra la Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle Pari opportunità fra uomo e donna e l'A.I.Me.Pe. (Associazione italiana mediatori penali). Il protocollo prevede la promozione di azioni congiunte e condivise per la prevenzione della violenza di genere e il contenimento del rischio di recidiva degli uomini che maltrattano le donne.

Il documento è stato siglato dalla presidente della Commissione regionale Anna De Gaio e dalla presidente A.I.Me.Pe Maria Cristina Ciambrone. L’obiettivo è l'attivazione di azioni concrete per prevenire il fenomeno della violenza e attuare azioni di recupero degli autori di reati di maltrattamenti per evitare l'elevato rischio di recidiva. L'A.I.Me.Pe è impegnata attivamente da anni con percorsi idonei al recupero delle persone maltrattanti attraverso la responsabilizzazione degli stessi, quindi lavorando su una revisione critica e sul disvalore dei loro comportamenti.

La Commissione, in sinergia con l'associazione, ritiene necessario attuare strategie congiunte per arginare qualsiasi forma di violenza di genere, promuovendo azioni di supporto al reo per permettergli una rivisitazione della propria azione deviante.