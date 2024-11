Francesco Cicione, imprenditore attivo nel mondo dell'innovazione e presidente di Entopan, ha raccontato al direttore strategico de LaC Paola Bottero la genesi di Harmonic Innovation Hub, centro di innovazione per le imprese e le startup che nascerà a Catanzaro nel semestre del 2023, grazie ad investitori privati.

Un Silicon Valley che guarda al Mediterraneo: «Si parla spesso del Sud come piattaforma mediterranea, noi volevamo dare a questa visione una concretezza». L’obiettivo è «insediare 50 grandi player occidentali che in questo ecosistema possano operare con gli stakeholder dell’area mediterranea per sviluppare insieme alle università e ai giovani talenti quelle soluzioni che servono allo sviluppo di quelle aree. Il Mediterraneo è la riserva di crescita sostenibile più importante per i prossimi 20 anni a livello globale. Nei ritardi allo sviluppo si può scovare un vantaggio competitivo perché dove non c’è uno sviluppo industriale di tipo antico, che andrebbe riconvertito, si può impiantare innovazione sostenibile». Ciò è possibile, appunto, nel Mezzogiorno e nell’Africa: «Noi vorremmo che l’hub assumesse questa funzione».