Wizz Air annuncia il lancio di una nuova rotta internazionale che collegherà Lamezia Terme (SUF) a Katowice (KTW), nel cuore della Polonia meridionale.

A partire dal 31 marzo 2026, i passeggeri potranno volare direttamente dalla Calabria alla Polonia tre volte a settimana – ogni martedì, giovedì e sabato – grazie ai moderni aeromobili Airbus A321neo. I biglietti sono già disponibili sul sito wizzair.com e tramite l’app ufficiale Wizz, con tariffe a partire da 24,99 euro.

Punto di riferimento per l’area della Slesia, Katowice è una città giovane e dinamica, capace di coniugare la sua identità industriale con una forte vocazione artistica e musicale. Rappresenta una destinazione ideale per chi cerca mete alternative ai grandi flussi turistici, con la possibilità di esplorare anche Cracovia e le aree naturalistiche del sud della Polonia.

Il volo da Lamezia si inserisce nel più ampio piano di espansione del network Wizz Air nel Mezzogiorno, un’area strategica per la compagnia in termini di crescita e domanda internazionale. La nuova rotta calabrese si aggiunge infatti ai collegamenti con Katowice da Roma, Napoli, Catania, Pisa e Brindisi, portando a 6 il totale delle tratte operate tra l’Italia e la città polacca.

«Con l’avvio della rotta da Lamezia Terme a Katowice, continuiamo a rafforzare la nostra presenza nel Sud Italia, ampliando le opportunità di viaggio per i passeggeri calabresi» ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air. «L’espansione e i continui investimenti nei territori del Sud Italia sono un segnale forte della nostra volontà di continuare a crescere in Italia. L’obiettivo è anche quello valorizzare il potenziale turistico e culturale della Calabria, promuovendo al contempo una mobilità accessibile, sostenibile e di qualità».

Questo collegamento rientra nel piano strategico Customer First Compass, attraverso cui Wizz Air investirà 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri e sviluppare nuove rotte nei mercati chiave.

In questo scenario di crescita costante, con quasi 210 rotte attive da e per l’Italia e oltre 13 milioni di posti a basso costo offerti nel 2025, l’Italia si conferma il primo mercato di Wizz Air per numero di passeggeri trasportati, grazie anche al rafforzamento del network nel Sud Italia. La continua espansione in scali strategici come quello di Lamezia Terme contribuisce in modo significativo allo sviluppo del vettore sul territorio italiano e alla sempre maggiore internazionalizzazione di questi territori - con un conseguente crescita dal punto di vista turistico ed economico.