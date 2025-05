Sottolineato il lavoro svolto dal Sindacato Autonomo Polizia in Calabria. Nell’esecutivo nazionale eletto segretario provinciale di Reggio, Pasquale Toscano

Si è svolto nei giorni 13, 14 e 15 maggio, a Roma, il X Congresso Nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia. Il dibattito sul tema “La tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, quale presupposto per il progresso e la convivenza civile”, introdotto dal segretario generale Stefano Paoloni, che ha rivendicato l’importante ruolo del Sap nell’ispirazione delle norme a tutela del personale di polizia – tra cui quelle contenute nel Decreto Sicurezza – è stato moderato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci ed ha visto gli interventi del Capo della Polizia – direttore generale della P.S., Vittorio Pisani, e dei Ministri, Matteo Piantedosi, Matteo Salvini e Paolo Zangrillo; a seguire, si è tenuta un’animata tavola rotonda, molto apprezzata dai quasi trecento delegati del SAP provenienti da tutte le province italiane, alla quale hanno preso parte gli onorevoli Nicola Molteni (Lega), attuale Sottosegretario di Stato per l’Interno, Matteo Mauri (PD), Ettore Rosato (Azione - Italia Viva), Giovanni Maiorano (FDI), il senatore Maurizio Gasparri (FI) e il già deputato Gianni Tonelli (Lega).

Al termine dei lavori congressuali è stato confermato alla guida del Sap Stefano Paoloni. Con lui, nella segreteria, continueranno il lavoro Giuseppe Coco, Giampiero Timpano, Cesare Corica e Roberto Mazzini, ai quali si aggiungono i neo eletti Vito Stasolla e Mirco Pesavento.

Non è sfuggita al segretario generale il gran lavoro fatto dal Sap in Calabria e, proprio per riconoscerne i meriti e stimolarne la struttura a proseguire nella crescita, ha inteso inserire nell’esecutivo nazionale, oltre ai riconfermati Cesare Corica e Michele Granatiero, anche il neo eletto segretario provinciale di Reggio Calabria Pasquale Toscano; riconfermati, inoltre, i consiglieri nazionali Francesco Zannino e Andrea Annesi, ai quali si aggiungono nella squadra i neo Consiglieri Emma Parisi (Segretaria Provinciale di Cosenza) e Pasquino Fabiano (Segretario Provinciale Aggiunto di Crotone).

Premiata, dunque, l’incessante attività a tutela delle donne e degli uomini della Polizia di Stato – ha dichiarato Pasquale Toscano –. Gli importanti incarichi elettivi, che i rappresentanti delle province calabresi sono stati chiamati a ricoprire a livello nazionale, rappresentano una gratificazione per l’attività svolta ed un impegno a proseguirla nell’unico interesse di garantire pari opportunità ai colleghi, senza che questi abbiano a subire prevaricazioni e ingiustizie.