VIDEO | La ragazza, originaria di Vibo Valentia, ha superato anche il sesto live della trasmissione in onda su Sky, ottenendo così il pass per la finalissima in programma giovedì 7 dicembre. Fedez: «È un piacere per gli occhi e per le orecchie». Rivedi l'esibizione

Sarafine, nome d'arte di Sara Sorrenti è approdata alla finale del talent X Factor 2023. La ragazza originaria di Vibo Valentia, ha infatti superato anche il sesto live del programma in onda su Sky e vola dunque alla finalissima di giovedì 7 dicembre. Hanno accompagnato gli artisti nella semifinale i giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico in compagnia della presentatrice Francesca Michielin

La semifinale è stata ricca di emozioni. Nella prima manche, i sette cantanti rimasti in gara si sono esibiti accompagnati da un’orchestra composta da ben 22 elementi,. Nella squadra di Fedez, Maria Tomba ha cantato Always di Bon Jovi, mentre Sarafine si è esibita con il brano No Diggity di Blackstreet feat. Dr. Dre.

«Ha la quota coolness, ma avrei cercato di far sentire anche un po' l'anima» ha commentato Dargen D'Amico dopo l'esibizione dell'artista calabrese. Ambra concorda, ma riconosce che la concorrente è «sempre una certezza». Emma invece ritiene la scelta del brano incredibile, un sinonimo di personalità, e apprezza l'energia della ragazza: «Ho dimenticato che fosse una cover e ho pensato che fosse un tuo pezzo». Valutazioni positive che hanno consentito a Sarafine di andare avanti.

Dopo la prima manche è quindi arrivato il momento più desiderato dai concorrenti: la presentazione dei propri inediti sul palco dell’X Factor Arena. Sarafine si è presentata con il brano “Malati di Gioia”, di cui ha curato anche la produzione.

«Sara è una moltitudine, è sacro, è profano, e il brano è un piacere per gli occhi e per le orecchie» ha commentato Fedez. Per Sarafine le porte della finale si sono dunque aperte dopo il televoto. Oltre a Sarafine, i finalisti di X Factor 2023 sono: Il Solito Dandy, Maria Tomba e gli Stunt Pilots.

L'esibizione di Sarafine

Chi è Sarafine

La 34enne Sara Sorrenti, in arte Sarafine, è una cantautrice di Vibo Valentia, che ora vive a Bruxelles, il cui stile musicale è un mix tra musica elettronica e leggera. Nei brani di Sarafine si intrecciano influenze musicali Dubstep, Tecno, Trap, Drill, Pop. Prima di essere una concorrente del talent musicale di Sky, Sara Sorrenti, si è laureata all’Università della Calabria e ha poi lavorato in multinazionale in Belgio come assistente amministrativa, occupandosi di contabilità e tasse. Ma la musica l'ha portata a licenziarsi per dedicarsi al suo sogno: fare la cantante.