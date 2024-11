La popolare trasmissione televisiva sarà in città il prossimo 26 marzo. L’assessore allo Spettacolo Frisenda invita i giovani aspiranti cantanti alla partecipazione

X Factor, la popolare trasmissione televisiva, arriva a Crotone. Sara' piazza Pitagora, cuore della città, ad ospitare una tappa di "X Factor on the road" il prossimo 26 marzo. La Fremantlemedia Italia, la società di produzione del più famoso talent della televisione italiana, ha chiesto all'amministrazione Comunale di ospitare un casting in città per selezionare aspiranti cantanti per la trasmissione.

L'assessore allo Spettacolo Giuseppe Frisenda ha aderito con grande attenzione alla proposta confermando la disponibilità della città ad ospitare l'evento. L'assessorato ha colto positivamente la proposta in quanto la presenza per il casting di una delle più importanti trasmissioni del panorama dello spettacolo italiano è sicuramente elemento di positività per la città ed inoltre darà la possibilità a tanti talenti locali di poter avere l'occasione di dimostrare il proprio valore.

L'assessore invita in particolare tutti i giovani ed gli appassionati delle musica più in generale a partecipare. Poter avere un talento crotonese o calabrese quale partecipante della trasmissione finale, magari proprio selezionato nella città di Crotone sarebbe sicuramente motivo di orgoglio per la comunità. Naturalmente l'assessorato si prepara ad ospitare anche giovani e artisti da tutta la Calabria alla tappa crotonese di "X Factor on the" certi che il prossimo 26 marzo sarà la festa della musica, dei giovani ed una ulteriore occasione di socializzazione e di positività per l'immagine della città. (Agi)