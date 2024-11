I carabinieri hanno denunciato un giovane di Parghelia, nel vibonese, che avrebbe esploso dieci colpi pistola contro l’insegna di un villaggio turistico di Zambrone. Messo alle strette dai militari dell’arma, ha confessato il misfatto

ZAMBRONE (VIBO VALENTIA) - Avrebbe esploso 10 colpi di pistola contro l’insegna di un villaggio turistico del vibonese, per vecchi rancori mai sopiti. L’intimidazione è avvenuta la scorsa notte ai danni del villaggio turistico "Borgo del Principe" sito alla Marina di Zambrone. Ad accorgersi dell'accaduto e' stato stamattina il proprietario della struttura che ha sporto denuncia ai carabinieri di Zambrone. Partite le indagini i militari dell'Arma, guidati dal maresciallo Dario Randazzo, unitamente ai carabinieri del Nucleo operativo di Tropea diretti dal luogotenente Gaetano Vaccari, hanno quindi proceduto ad alcune perquisizioni domiciliari nel corso delle quali hanno rinvenuto in un'abitazione di Parghelia, alcuni proiettili di pistola compatibili con quelli esplosi contro il villaggio turistico. Il possessore delle munizioni, F.M., 31 anni messo alle strette, ha confessato di aver sparato contro la struttura turistica per vecchi rancori sindacali. Il giovane, infatti, aveva prestato lavoro nella struttura, sotto la precedente gestione, rivendicando alcuni pagamenti. L'uomo e' stato pertanto denunciato a piede libero all'autorità' giudiziaria di Vibo Valentia per spari in luogo pubblico e danneggiamento.