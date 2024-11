Ignoti hanno squarciato le gomme della sua auto

ZUNGRI (VV) – Intimidazione a don Giuseppe La Rosa parroco di Papaglionti, frazione del comune di Zungri, nel vibonese. Al termine della funzione religiosa, celebrata nella chiesa del piccolo centro, il religioso ha scoperto che qualcuno aveva bucato le due ruote anteriori della sua vettura. Diverse le persone ascoltate dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, ma nessuno sembra aver visto o sentito nulla. Il gesto, secondo quanto apprende l'Agi, potrebbe essere una ritorsione per alcune prese di posizione del parroco in ordine al corretto svolgimento delle manifestazioni religiose in paese. (rc)