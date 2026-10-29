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giovedì29 ottobre2026
giovedì29 ottobre2026
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Carmelo Idà
In crisi

Italia sull'orlo del fallimento: 10mila aziende in liquidazione, 7 milioni di persone rischiano di perdere casa e lavoro per i debiti

28 ottobre 2026
Ore 05:30
Italia sull'orlo del fallimento:\u00A010mila\u00A0aziende in liquidazione,\u00A07 milioni di persone rischiano di perdere casa e lavoro per i debiti\n
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