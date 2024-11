Dopo il successo della miniserie televisiva sulla vita del grande cantautore genovese, torna alla ribalta la protagonista della struggente ballata

Oltre sei milioni di spettatori per la prima parte della miniserie Fabrizio De Andrè – Principe Libero, hanno permesso a Rai 1 di vincere la serata di ieri, con il 24,3 per cento di share, surclassando in termini di ascolti l’Isola dei famosi. Un successo che si spiega con la popolarità di uno straordinario cantastorie, De André appunto, che ha segnato la storia della musica italiana con canzoni indimenticabili. Tra le più famose c’è senza dubbio La canzone di Marinella, ispirata a un fatto di cronaca accaduto nel 1953, quando il cantautore genovese aveva 13 anni.

Ma chi era Marinella? A questa domanda ci risponde Roberto Argenta, uno psicologo astigiano che, ascoltando De André raccontare in un’intervista televisiva di essersi ispirato a una vicenda di cronaca nera, di una prostituta uccisa e «scaraventata nel Tanaro o nella Bormida», letta su un giornale, è stato spinto ad investigare.

Roberto Argenta dalle sue ricerche trae un libro “Storia di Marinella... quella vera” (Neos edizioni) dove dopo tanto tempo dall’accaduto ripercorre le tracce che lo hanno portano a dare luce al fatto di cronaca che colpì così profondamente De Andrè da indurlo a scrivere il suo capolavoro.

E proprio nel libro di Argenta, leggiamo che Maria Boccuzzi, la “Marinella” di De André, era una bellissima ragazza calabrese.

Maria era nata l'8 ottobre 1920 nella piccola frazione di Radicena, oggi Taurianova, cittadina in provincia di Reggio Calabria e, all’età di 9 anni, emigra con la sua famiglia a Milano in cerca di miglior fortuna. Appena quattordicenne inizia a lavorare alla Manifattura tabacchi. Qui conosce uno studente spiantato, Mario, di cui s'innamora e che per la sua avvenenza la convince ad abbandonare la famiglia ed il modesto lavoro di operaia per entrare nel mondo dello spettacolo. Ballerina col nome d’arte Mary Pirimpò, conclusasi la storia d’amore, le difficoltà economiche e l'impossibilità di riallacciare i rapporti con la famiglia la portarono velocemente ad un’escalation che la condussero a finire in un giro di prostituzione, sino ad essere uccisa a colpi di pistola nel gennaio 1953 e gettata nel fiume Olona, a Milano. Le indagini non portarono mai all’arresto del suo assassino.

La canzone di Marinella - il testo

Questa di Marinella è la storia vera

che scivolò nel fiume a primavera

ma il vento che la vide così bella

dal fiume la portò sopra a una stella

sola senza il ricordo di un dolore

vivevi senza il sogno di un amore

ma un re senza corona e senza scorta

bussò tre volte un giorno alla tua porta

bianco come la luna il suo cappello

come l'amore rosso il suo mantello

tu lo seguisti senza una ragione

come un ragazzo segue l'aquilone

e c'era il sole e avevi gli occhi belli

lui ti baciò le labbra ed i capelli

c'era la luna e avevi gli occhi stanchi

lui pose le sue mani sui tuoi fianchi

furono baci furono sorrisi

poi furono soltanto i fiordalisi

che videro con gli occhi delle stelle

fremere al vento e ai baci la tua pelle

dicono poi che mentre ritornavi

nel fiume chissà come scivolavi

e lui che non ti volle creder morta

bussò cent'anni ancora alla tua porta

questa è la tua canzone Marinella

che sei volata in cielo su una stella

e come tutte le più belle cose

vivesti solo un giorno , come le rose

e come tutte le più belle cose

vivesti solo un giorno come le rose.