«Rafforzare il controllo del territorio e migliorare la sicurezza urbana attraverso un'infrastruttura avanzata di sorveglianza digitale. Questo l’obiettivo di "Progetto Iride", l’intervento di potenziamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Catanzaro che sarà realizzato con un finanziamento di 800mila euro circa e che è stato presentato ieri nella riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica».

Lo si legge in una nota del Comune di Catanzaro con cui si dà conto del progetto di installazione di nuove telecamere in città. «L’amministrazione comunale, tramite il contributo della Polizia locale, ha elaborato un piano complessivo per l’installazione di nuove telecamere sul territorio, volto ad incrementare il numero di punti di monitoraggio, nell’ambito di un ampio progetto di sicurezza urbana che vede impegnati ministero dell’Interno, Prefettura, Regione Calabria e Forze dell’Ordine».

L’obiettivo condiviso, secondo Palazzo de Nobili, «è quello di realizzare un’infrastruttura di videosorveglianza moderna, capillare e tecnologicamente avanzata che sarà caratterizzata dall’attivazione di 152 telecamere, con 7 lettori auto, da sud a nord in particolare nelle aree di Lido, Germaneto, Giovino, Corvo, Aranceto, S. Janni, S. Maria, Viale Isonzo, Stadio e Ospedale.

Strumenti che rispondono all’esigenza di garantire prevenzione e deterrenza di atti illeciti, con un monitoraggio costante delle zone a rischio. Non solo, le telecamere serviranno anche al controllo del traffico e della mobilità urbana, grazie alla funzione di lettura targhe che consente il rilevamento automatico dei veicoli. Inoltre, l’intero sistema sarà integrato con le forze dell’ordine, tramite la trasmissione dei flussi video alla Polizia Municipale e alla Polizia di Stato, con l’ausilio di algoritmi di analisi video avanzata per il riconoscimento automatico di situazioni di pericolo o attività sospette.

Per garantire la corretta alimentazione e gestione dei dispositivi di rete, il progetto prevede l’installazione di una specifica infrastruttura adibita alle apparecchiature di rete.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che ha precisato che «si tratta di un investimento strategico che vedrà un importante dispendio di tutte le realtà istituzionali deputate alla sicurezza urbana, anche nella logica di migliorare la qualità della vita e dei servizi» ha dichiarato il primo cittadino.

«Con il progetto Iride, il Comune di Catanzaro intende mettere a terra i finanziamenti con l’obiettivo di assicurare un maggiore e più efficiente supporto alle forze dell’ordine tramite una gestione centralizzata dei flussi video. Entrerà in funzione, infatti, una centrale operativa di videosorveglianza presso la Polizia Locale, coordinata con la sala operativa della Polizia di Stato. Per la complessità dell’intervento, i tempi del cronoprogramma non saranno brevi, ma con questo progetto saranno poste le basi anche per eventuali sviluppi futuri, come il monitoraggio ambientale, che consentiranno di prevenire e contrastare diverse situazioni di rischio. Voglio ringraziare, perciò, la Polizia locale, tutti i tecnici comunali e la Polizia di Stato che hanno lavorato nella fase di ideazione progettuale».