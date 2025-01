La giunta comunale di Santa Maria del Cedro, su proposta del sindaco Ugo Vetere, ha deciso di approvare un atto di indirizzo all’ufficio tecnico comunale per prorogare al 30 settembre 2027 le concessioni demaniali marittime per le attività turistico-ricreative. L'atto è motivato principalmente dall'attuale contesto del settore, contraddistinto da un quadro giurisprudenziale incerto e frammentato e che è attualmente in attesa di una definizione più chiara a livello nazionale ed europeo, in particolare in riferimento ai criteri necessari per la determinazione della scarsità della risorsa e ai relativi indirizzi di riordino del settore.

Concessioni fino a settembre 2025

L'atto di indirizzo per la proroga delle concessioni, approvato il 27 dicembre scorso, punta a garantire continuità alle attività economiche legate al turismo balneare, che rappresentano un pilastro fondamentale per l'economia di Santa Maria del Cedro. «Nelle more che venga emanata una normativa nazionale che regoli l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime di prossima scadenza e specificatamente al 31 dicembre 2024 – si legge nel testo della proposta di delibera alla Giunta –, resta il compito di questa amministrazione comunale di tutelare tutti gli imprenditori del settore turistico e consequenzialmente i lavoratori, al fine di garantire per la prossima stagione estiva del 2025 i servizi essenziali e fondamentali che vengono assicurati nell’intero territorio comunale».

Misura necessaria

Il sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, ha sottolineato l'importanza di questa decisione per garantire stabilità alle imprese e per tutelare l'occupazione. «La proroga delle concessioni è una misura necessaria per affrontare un periodo di transizione particolarmente delicato – ha dichiarato –. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma riteniamo che questa sia la soluzione più equilibrata per tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti».