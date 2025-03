Le auto rosse fiammanti di Cash & Rocket 2025 sono pronte a conquistare Reggio Calabria. Il prossimo 7 giugno, la città dello Stretto ospiterà per la prima volta il tour internazionale che unisce beneficenza, imprenditoria femminile e lusso, con la partecipazione di 80 donne influenti provenienti da tutto il mondo. Dopo Roma e la Costiera Amalfitana, il convoglio di 40 auto d’epoca e di lusso arriverà sulle strade reggine, portando con sé un messaggio forte di solidarietà e empowerment femminile.

«Cash & Rocket è una vera e propria comunità di donne affermate che si uniscono per supportare cause benefiche», afferma Julie Brangstrup, CEO e fondatrice del progetto. «Ogni anno scegliamo tappe in grado di rappresentare il nostro spirito, e Reggio Calabria è il perfetto crocevia tra storia, bellezza e impegno sociale».

Negli anni, il tour ha raccolto oltre 4,7 milioni di sterline per sostenere associazioni impegnate nell’empowerment femminile. L’obiettivo del 2025 è ambizioso: superare il milione di sterline.

Un evento di respiro internazionale

La scelta di Reggio Calabria come tappa del tour rappresenta un’opportunità unica per la città, che si proietta in un circuito globale di eventi esclusivi. «Questa manifestazione conferma il nostro ruolo nel panorama internazionale», sottolinea Paolo Brunetti, vicesindaco di Reggio Calabria. «Dobbiamo farci scoprire perché la nostra città ha ancora molto da raccontare».

La presenza delle auto d’epoca in un contesto culturale e storico come quello reggino amplifica il valore dell’evento. Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale, sottolinea l’importanza di questa sinergia: «Il museo custodisce il passato, ma si apre al futuro, accogliendo iniziative che mettono in luce il valore culturale e turistico di Reggio Calabria. Cash & Rocket è una straordinaria occasione per promuovere il nostro patrimonio in un contesto di prestigio».

Il programma della giornata

Il 7 giugno sarà una giornata intensa, con tre momenti chiave. Le 40 auto rosse attraverseranno Corso Garibaldi fino all’Arena dello Stretto, dove si terrà un incontro istituzionale con autorità e sponsor. La serata si concluderà con una cena di gala a Palazzo San Giorgio e al Teatro Cilea, che vedrà la partecipazione di ospiti internazionali.

«L’organizzazione di un evento di questa portata richiede un grande impegno e un forte lavoro di squadra», afferma Christian Zuin, CEO di Protur Media e responsabile dell’evento reggino. «Cash & Rocket è un’occasione concreta di sensibilizzazione e sostegno alle donne che hanno bisogno di aiuto».

Un’opportunità per la città

Il team organizzativo locale, composto da Rossella Delfino, Natalia Spanò ed Elmar Elisabetta Marcianò, sta lavorando per garantire il massimo coinvolgimento della comunità. «Vogliamo che l’evento sia vissuto da tutti, che sia un’esperienza condivisa, capace di lasciare un segno nella città», spiegano le organizzatrici.

Elisabetta Marcianò, responsabile per i rapporti con il Comune e gli aspetti artistici, mette in evidenza il valore simbolico della tappa reggina: «Reggio Calabria si inserisce in un itinerario prestigioso, insieme a città come Roma, Amalfi e Taormina. Questo dimostra che abbiamo le potenzialità per essere parte di circuiti internazionali di alto livello».

La conferenza stampa ufficiale di presentazione si terrà il 13 marzo, sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale, con gli interventi dei protagonisti dell’evento. Al termine, gli ospiti potranno degustare le specialità dolciarie di Gelato Cesare, un omaggio alla tradizione gastronomica reggina.

L’evento godrà inoltre della media partnership del gruppo editoriale Diemmecom e del network LaC, garantendo una copertura capillare e un’ampia diffusione delle immagini e dei contenuti dell’iniziativa.

Cash & Rocket 2025 è un appuntamento che porta con sé un messaggio di forza e cambiamento. Il 7 giugno, Reggio Calabria accenderà i motori della solidarietà.