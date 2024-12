Quello che si appresta a vivere la città di Soverato sarà un "Natale da Favola". Anche quest'anno infatti l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Vacca insieme al suo vice Emanuele Amoruso, e allo straordinario contributo delle associazioni locali, ha messo in piedi un ricco cartellone di appuntamenti per garantire a grandi e piccini diverse occasioni di svago in un'atmosfera tutta da vivere.

Tra spettacoli, animazione, intrattenimento, il cuore delle attività sarà Piazza Maria Ausiliatrice che dall’8 dicembre e fino al 7 gennaio diventerà un vero e proprio villaggio incantato con la mega Casa di Babbo Natale, realizzata da Pino Procopio insieme a un gruppo di volontari. Ma non solo. Per tutta la durata del periodo natalizio infatti spettacoli itineranti, musica e tanto sano divertimento animeranno anche Corso Umberto. E proprio il corso cittadino sarà la cornice della grande novità di quest’anno: il concerto di Eugenio Bennato in programma per la notte di Capodanno.

La città dunque brinderà all'arrivo del 2025 con le sonorità della musica popolare firmata da uno dei più autentici interpreti della canzone italiana, in grado di coniugare tradizione e modernità. A chiudere la rassegna natalizia ci penserà come di consueto l'arrivo della Befana, previsto per il 6 gennaio in Piazza Maria Ausiliatrice.