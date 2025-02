Una sorpresa molto gradita, che contribuisce ad accrescere la gratitudine e la speranza. Il noto attore televisivo Lino Banfi ha inviato un messaggio in occasione della cerimonia di consegna dei quadri al nosocomio praiese: «Sono contento che tutti i quadri benedetti da Sua Santità, che io ho potuto vedere l'ultima volta che ci siamo visti - dice il nonno d'Italia - vadano all'ospedale di Praia a Mare [...] è come se fossi con voi». Lo annunciano, con una nota, gli organizzatori dell'evento, un gruppo spontaneo di cittadini che ha a cuore le sorti del territorio. Banfi ha poi rivolto i suoi saluti al Vescovo, monsignor Stefano Rega ed alla comunità di Verbicaro, incontrata lo scorso mese di ottobre.

Il senso del bene

Ed è stato proprio questo senso del bene che ha ispirato l'idea di far tornare i quadri a Roma una seconda volta, in seguito al vile gesto dello strappo dei manifesti funebri dei medici e degli operatori sanitari avvenuto Scalea, per ricevere la benedizione del Santo Padre. Il bene infatti vince il male. Il gruppo di cittadini che ha organizzato l'evento e la comunità di Verbicaro ha voluto ringraziare il Lino Banfi per l'affetto e la sua vicinanza.

Gratitudine nei confronti dei sanitari

Tanta gratitudine è stata espressa anche dai medici e dagli operatori sanitari, che hanno voluto ringraziare Lino Banfi e tutti gli intervenuti alla manifestazione di ieri, un evento con un successo oltre le aspettative. Ma la speranza di tutti e che presto l'Ospedale di Praia a Mare possa tornare ad essere pienamente operativo, come lo era fino al 2012, anzi meglio di prima.